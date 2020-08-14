前港姐冠軍謝寧的大女兒，也就是知名女星岑寧童，日前傳出試圖輕生被送往醫院，引發網友熱議，對此她強調只是喝多了，並沒有試圖輕生，至於被媒體報導有情緒問題，她則罕見動怒爆粗口駁斥。

根據《東網》報導，岑寧童被爆試圖輕生送往醫院，她澄清整起報導是子虛烏有，純粹是工作太忙沒好好放鬆，因此前一天喝多又發燒導致大吐，此外跟友人通電話時過於大聲喧嘩，嚇得傭人以為出事才會報警，警方接獲報案趕到現場時發現她情緒激動，經過勸說後便將她送醫，由於當時一票媒體守在住家樓下，才會導致誤會發生，讓她在Instagram怒斥：「stupid news stupid reporters」。

岑寧童在限時動態怒斥媒體。（圖／auntjunes ig）

不過因為因為入院時有發燒，必須接受新冠肺炎檢測且暫時隔離，這讓她相當擔憂罹患新冠肺炎，畢竟自己還有一堆工作還未完成。

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