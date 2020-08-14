現場為行駛中之大貨車後斗起火燃燒，後續交由國道員警處理，起火原因交由大隊火調人員勘查鑑定起火原因。（民眾提供／盧金足台中傳真）

現場為大貨車貨斗起火燃燒，立即佈署水線搶救。（民眾提供／盧金足台中傳真）

行駛中之大貨車後斗起火燃燒，後續交由國道員警處理，起火原因交由大隊火調人員勘查鑑定起火原因。（民眾提供／盧金足台中傳真）

現場為大貨車貨斗起火燃燒，立即佈署水線搶救。（民眾提供／盧金足台中傳真）

一輛大貨車今日清晨六點多行經國道1號台中南屯路段時，忽然不明原因起火，車內裝滿的防疫用隔離衣，卻在從嘉義民雄廠運往桃園某處倉儲途中祝融之災，全部燒燬，車上共250箱計約2萬件的隔離衣全數燒毀。

消防局獲報國道1號台中南屯路段時，有一輛大貨車起火燃燒，請求消防局派遣人車前往搶救，出勤途中該輛大貨車司機報案，其表示現場大貨車用途為載送防護隔離衣，載送途中無故起火燃燒，目前車上3人均已下車先行避難。

烏日分隊順向先行到場，小隊長曾世璿回報，現場為大貨車貨斗起火燃燒，立即佈署水線搶救。

消防局指出，上午6時32分春社分隊邱小隊長回報，現場車上載送物均為橄欖油、紙箱、塑膠包模類、火載量很大，請求支援水庫車，立即派遣順向溪湳分隊出動消防車2輛、消防人員3名支援。

現場為行駛中之大貨車後斗起火燃燒，後續交由國道員警處理，起火原因交由大隊火調人員勘查鑑定起火原因。

(中時 )