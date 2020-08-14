家中300萬稱借貸 徐永明涉申報未載可罰400萬

SOGO受賄案再爆案外案，前時代力量黨主席徐永明，家中保險箱搜出300萬元現金，他還辯稱是向交通部長林佳龍，在去年底透過現金借貸，但深入調查，發現徐永明這三年來的財產申報都未登記該筆款項，也沒有任何借貸登記，如果真的是借貸恐怕是刻意漏報，按公職人員財產申報法，最高可處400萬元罰鍰。

家中保險箱的300萬現金哪來？徐永明一口咬向老學長林佳龍給的，對此林佳龍嚴正駁斥，強調純屬傳聞，揚言提告散播者。若是政治獻金借貸關係，徐永明又為何未申報？藏在家裡，還是使用現金。國民黨文傳會主委王育敏：「任何一個政治人物家裡出現很多的現金，都是一個不尋常的情況，這一筆現金一直到現在已經超過半年的時間，那好像也沒有去動（黨務支出）。」

國民黨點出，正常政治獻金都會使用匯款，留下紀錄註記，300萬不只來源啟人疑竇，徐永明的財產申報更沒揭露這筆錢，他的存款從107年278萬，到108年473萬，以及109年的523萬，看不出存款暴增，借貸欄位更沒有300萬款項，恐涉嫌財產申報不實。

求證徐永明，手機持續關機中，但按照公職人員財產申報法，倘若故意隱匿，將處20萬到400萬罰鍰，而未依規定期限申報或故意申報不實者，則是處6到120萬罰鍰。此外，無正當理由仍未申報或補正者，將處1年以下有期徒刑、拘役或易科罰金10到50萬元。

律師丁昱仁：「認定上是非常的嚴格的，也就是說如果是你今天是稍加檢查，就可以發現這樣子的申報錯誤，那你卻疏於檢查，我們就會認為說你是有故意了。」

徐永明如果真如他口中說的跟林佳龍借貸，涉及財產申報不實，收賄案外案，恐怕還會繼續延燒。

(中時新聞網)