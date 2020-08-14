確定了！ 李眉蓁選前之夜 韓國瑜站台「不大進場」

前高雄市長韓國瑜昨正式表態，今晚(14日)將為黨籍候選人李眉蓁選前之夜站台，但對於輔選帶來的效益能有多少？高雄科技大學海洋事務與產業管理研究所研究員曾尹儷受訪指出，她個人不希望韓出面站台，因為補選結局對韓、李、國民黨都將造成三重傷害。

曾擔任過故國民黨高雄市長候選人黃俊英國際媒體發言人的曾尹儷近日接受港媒《中評社》專訪，韓國瑜被罷免後後短暫離開政治舞台，但她認為，現在僅隔2個月後卻再次出面，這樣的發展下勢必會催化出更多罷韓民眾票投陳其邁。

她說，韓國瑜若不站台，不論8月15日李眉蓁的最終得票數是多少，至少在「罷韓議題」上可以劃下休止符，國民黨可專心面對2年後的地方選舉。

曾尹儷透露，把韓國瑜請出來，很明顯是在吃老本，對實際選情或李眉蓁得票影響有限。並解釋，罷韓後，韓國瑜給高雄人印象，已快變成「當初看吳敦義」那種印象，但她強調，2人都是非常優秀的。

最後，她也感嘆，韓國瑜出面站台未必會帶來預期的效果，卻可能催出高雄市民對韓報復性投票，轉投給陳其邁，國民黨補選只求鞏固藍軍基本盤的態度，能否守住2014年楊秋興的45萬票她不知道。

(中時新聞網)