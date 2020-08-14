受到低氣壓影響，今（14日）、明（15日）兩天天氣不穩定，中央氣象局指出，台灣東半部地區、恆春半島、澎湖有短暫陣雨甚至雷雨；其他地區為多雲，中午過後有局部大雨。

午後熱對流發展旺盛，這幾天大雨、雷雨不定點發生，北中南東各地都有。氣象局指出，由於水氣移入，東部、恆春半島、澎湖都有大雨機會。各地氣溫：北部24至36度、中部23至36度、南部23至35度、東部23至36度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，原本接近琉球群島的熱帶擾動，因環境垂直風切大，結構更鬆散，殘餘雲系已在釣魚台附近消散，對台灣不致產生影響。

今巴士海峽雲系移入，恆春半島有短暫降雨。根據歐洲中期預報中心模式模擬，今各地晴朗炎熱，最高溫約36度，部分地區甚至上看37度。

未來一周太平洋高壓中心在日本附近徘徊，沉降作用強、大氣穩定；乾熱氣團自亞洲大陸東移，導致盤據日本的熱浪未見舒緩。台灣位處高壓邊緣，沉降作用弱，暖濕東南風使天氣不穩定，中午過後常有強對流發展，提醒民眾注意。

(中時新聞網)