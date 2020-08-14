攸關本季最後1張季後賽門票的兩場關鍵戰役14日落幕，灰熊119比106擊敗聯盟龍頭公鹿，太陽也以128比102橫掃獨行俠，灰熊確定提前鎖定西區附加賽，就算太陽取得復賽8戰全勝的傲人戰績，仍看稍後拓荒者與籃網之戰結果而定。

目前灰熊、拓荒者與太陽同拿34勝39敗，卻因灰熊擁有本季對戰太陽戰績優勢，灰熊提前宣告搶下參加西區附加賽資格，接下來就看拓荒者出戰藍網結果，假如拓荒者贏球，就搶西區第8位置，灰熊落到西區第9，必須連贏兩場才獲晉級。

如果拓荒者爆冷輸給籃網，將會遭到淘汰命運，反讓灰熊搶到西區第8，太陽則是西區第9，變成太陽必須在附加賽連贏灰熊兩次才可晉級，不過唯一提前確定的是，馬刺已經提前宣告淘汰，連續22個球季闖進季後賽歷史紀錄無奈中斷。

灰熊贏下這場最關鍵的排名賽頭號功臣，是攻下全場最高31分的迪昂布魯克斯，瓦蘭丘納斯也拿26分、19籃板與12助攻的大三元演出，莫蘭特貢獻12分、13籃板及10助攻，不過「字母哥」阿提托康波禁賽，也讓公鹿根本沒認真打。

太陽則靠6人得分上雙的平均表現贏球，其中以戴文布克27分、7籃板及5助攻表現最佳，只可惜當前他們的命運，只能交給其他人決定，特別是必須拜託攔網擊敗拓荒者，獨行俠則以東契奇18分最高，他卻只打13分鐘，擺明只在調整。

(中時 )