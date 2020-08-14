自從2013年起會計制度改為8月15日前公佈第二季財報後至今，每年8月中前後，台股不是短線就是波段的相對低檔，今年歷史會不會再重演？看法不變，近日回測月線支撐不破，8月下半月至9月伴隨著電子股進入下半年傳統旺季，就有機會再往上創新高。

如此也符合原先規劃，應該還是距美國11月3日大選前後一段期間愈近，就愈比較需要留意是否會出現波段較大幅度的劇烈震盪整理，而不是現在。

(時報資訊)