《晨間解盤》測月線不破將再上攻(倫元投顧提供) 08:352020/08/14 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自從2013年起會計制度改為8月15日前公佈第二季財報後至今，每年8月中前後，台股不是短線就是波段的相對低檔，今年歷史會不會再重演？看法不變，近日回測月線支撐不破，8月下半月至9月伴隨著電子股進入下半年傳統旺季，就有機會再往上創新高。 如此也符合原先規劃，應該還是距美國11月3日大選前後一段期間愈近，就愈比較需要留意是否會出現波段較大幅度的劇烈震盪整理，而不是現在。 (時報資訊) #台股 #解盤 #倫元投顧 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融股》群益期強化LINE看盤 「洞燭先機」增選股推播 07:442020/08/14 財經 《業績-鋼鐵》久陽上半年每股淨損1.48元 擬辦現增拓展環保領域 08:012020/08/14 財經 權證星光大道－元大證券 南港獲利轉佳 法人喊買 04:102020/08/14 證券．權證 《台北股市》MSCI權重季調 台股估流出約59億元 07:442020/08/14 財經 六千金報到 股王獨弱 04:102020/08/14 財經要聞 熱門股－達邁 PCB題材買盤狂敲 04:102020/08/14 證券．權證 蒲得宇：高通可望進入華為5G供應鏈 廣發降評聯發科 04:102020/08/14 財經要聞 技嘉、中租-KY擁利多 認購熱 04:102020/08/14 證券．權證 REITs超跌 台新：補漲行情可期 04:102020/08/14 產業特刊 熱門股－元太 利多助攻價漲量增 04:102020/08/14 證券．權證 財經熱門新聞 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 1分鐘讀財經》散戶瘋搶ETF 15檔投信加碼狂敲 - 財經 鴻海法說爆超大驚奇 台股好戲在後頭 - 財經 卓永財：工具機明年恐倒1／3 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。