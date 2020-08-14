林口警分局明志派出所日前掌握1名有多項竊盜前科的40歲林姓犯嫌，該犯嫌作風大膽，多次趁被害人不在家時侵入住宅竊取皮包、皮夾等貴重物品，涉及多件住宅竊盜案，今年07月30日林嫌於泰山區貴陽街某大樓內犯案，從陽台窗戶侵入住宅，並以腳踹破壞大門，引起被害人注意，林嫌見事跡敗露，竟當場拿起被害人家中的刀子，喝令被害人轉身趴下，被害人趁林嫌不注意時欲奪刀抵抗，遭林嫌劃傷，犯嫌趁機逃逸。

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警方獲報後立即成立專案小組，全面緝凶，經警方擴大調閱監視器循線追查後，確認林嫌所騎乘之普重機車號，並鎖定林嫌住居所，為避免打草驚蛇，警方旋即報請新北地檢署指揮偵辦，並於109年8月11日11時許見時機成熟，持臺灣新北地方法院核發之拘票上門逮人，順利將林嫌拘提到案，並於林嫌住處起獲作案用之贓證物，惟林嫌全盤否認，但警方蒐證資料齊備，確為林嫌所為，全案依加重竊盜罪移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

竊盜慣犯專找大樓破窗行竊 ，林口警科技辦案展效率。(戴志揚翻攝)

林口警分局呼籲傳統公寓因無專人安全維護，住戶除了進出要隨手鎖門外，也要檢視門窗是否有上鎖，避免小偷趁隙而入；社區大樓的部分雖有警衛看管，仍可能遭有心人士入侵，希望民眾能發揮守望相助的精神，遇有陌生人或可疑人士進出時，應及時通報警衛或報警，以利社區安全的維護。

(中時新聞網)