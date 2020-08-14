暑假不知去哪玩？南科考古館與南科管理局8月份推出「考古花鹿米」系列活動，有知識性講座、趣味桌遊、手作DIY體驗。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

暑假不知去哪玩？南科考古館與南科管理局8月份推出「考古花鹿米」系列活動，有知識性講座、趣味桌遊、手作DIY體驗，更與「雲門舞集舞蹈教室」合作，推出律動紓壓活動，全程免費，邀民眾一同來認識史前文化、體驗趣味的考古活動。

考古館「花鹿米學堂」邀請專家學者分享環境教育以及史前生業模式，讓民眾明白環境變遷歷程，也能更加友善愛護環境。「花鹿米學堂」一共辦理3場講座，除了8／2已辦理的「人骨234」，也歡迎民眾參加8／22（六）「森林裡的割草機-台灣的鹿科動物」及8／28（五）「荖葉：古老植物的魅力」。

此外，每周二、四的「桌遊FUN桌」遊戲，對象為學齡前至國小學童，藉由遊戲過程中了解南科地區出土文物與考古知識，同時也兼顧團隊合作重要性。

8／27（四）及8／28（五）的手作體驗課「新食器時代-檳榔葉鞘與阿粨（a-bai）製作」，讓民眾了解如何利用自然中的資源來製作天然健康的環保食器，歡迎大家來報名體驗。

此外，8月30日前，南科園區的上班族推出購買（或兌換）考古館當日門票時，出示南科園區廠商員工證，可享優待票60元及獲得活動限量小禮物。30日與「雲門舞集舞蹈教室」合作推出免費的「史前生活動次動」，歡迎南科員工及遊客報名，一起活動筋骨紓壓。

(中時 )