藝人米可白6年前和身家上億的「尾牙大王」謝銘傑結婚，日前鬆口兩人早在去年離婚，米可白過去抱怨性生活不協調，她求歡卻被婉拒「早點睡」。醫藥記者王瑞玲透露，性生活對婚姻維繫的重要，過去她丈夫從一周兩次銳減為一個月兩次，讓她以為感情生變，主動提離婚，後來才發現是老公生病服藥副作用導致不舉。

王瑞玲最近在《震震有詞》中透露，就美國醫學會上的定義，夫妻一年內性生活次數未達10次，就會被定義為無性夫妻，王瑞玲有過兩段婚姻，第一段婚姻和前夫長時間未行房，離婚後才知對方早就出軌，嫁給第二任丈夫時起初性生活頻率一周兩次，後來變成一個月兩次，甚至有時一個月才一次，每次王瑞玲求歡也被老公以「早點睡」打槍，讓王瑞玲對米可白的遭遇心有戚戚焉。

王瑞玲說，後來她忍無可忍跟丈夫攤牌求離婚，並質問主因，另一半就跟她說「胃痛」，她不解反嗆：「你看到我胃就痙攣嗎？」老公說是因胃幽門螺旋桿菌影響生病並承認不舉，後來王瑞玲問了蕭敦仁醫生，對方看了王瑞玲老公的處方箋才證實其中有顆藥會導致不舉，要王瑞玲多體諒老公，且療程需要3到6個月，結束後才有可能「雄風再起」。

(中時新聞網)