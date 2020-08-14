許多人都有網購的經驗，多多少少都會看賣家評價，再考慮是否購買，避免踩雷。一名網友就在《爆廢公社》發表了自己的經驗，因為想要在網路上購買床墊，沒想到看到商品評價，卻讓他猶豫了，但貼文一曝光，卻讓一大票網友笑噴。

原PO表示，想購買床墊，因而在各大電商瀏覽，其中一件的評價讓他好奇不已，上頭寫著「超過一萬個五顆星評價認證的床墊」，底下更附有買家的評論，寫道，「我差點死掉」，接著又闡述著「差點死掉」的原委，「我家那棟大樓失火，結果我全程睡死都沒醒來」。大概是床墊太舒適，讓買家完全陷入熟睡，外面發生了讓他渾然不知，不僅原PO傻眼表示，「用生命評價…」，底下網友留言更是爆笑。

網友轉載到爆廢公社，引發網友留言。（圖／爆廢公社）

網友表示，「 真的睡到係郎啊！笑死」、「安內甘厚(台語這樣好嗎？！)」、「 所以由此可知，床不要買太好」、「另類行銷，笑死」、「想死就買」。不過是哪一家床墊這麼好睡，已不得而知，但提醒民眾，網路購買商品皆有風險，購買前不僅要參考評價，也要選擇有良心的賣家，多多使用電商的溝通平台進行諮詢、了解商品狀況，像是售後服務、商品質量、型號等，以可以減少日後收到商品後，產生許多不必要的糾紛。

(中時新聞網)