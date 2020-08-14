華科集團3家PCB廠—瀚宇博(5469)、精成科(6191)及精星(8183)下半年可望持續好！受惠於傳統旺季、PC需求續強、遊戲機換機潮挹注，以及車市逐漸復甦，瀚宇博、精成科及精星預估，下半年營運審慎樂觀。

瀚宇博近幾年將產品重心放在5G高階網通設備、伺服器、遊戲機及商務NB等高階產品，隨著產品佈局逐漸發酵，高層數網通及伺服器應用板逐漸成為公司主力產品，帶動公司業績逐年成長，受惠於宅經濟及遠距上班、線上教學需求大增，且大陸廠區復工順利，瀚宇博第2季合併營收為117.04億元，季增35.23%，營業毛利為25.94億元，單季合併毛利率為22.17%，年增4.87個百分點，稅後盈餘為8.51億元，季增3.19倍，單季每股盈餘為1.68元；累計上半年合併營收為203.59億元，營業毛利為39.68億元，年成長23.15%，合併毛利率為19.49%，年增3.61個百分點，稅後盈餘為10.55億元，年成長25.15%，每股盈餘為2.11元。

就產品別來看，今年上半年PC/NB佔營收比重約48%，網通約佔16%，伺服器約佔10%，STB約佔7%，LCD約佔4%，遊戲機及TV各約佔3%，車用約佔1%，其他產品約佔8%，由於下半年遊戲機有新機推出，可望有換機潮，客戶拉貨力道逐漸提升中，預估下半年遊戲機佔比將向上提升。

瀚宇博7月合併營收為39.51億元，年成長0.59%，累計前7月合併營收為243.11億元，年成長0.39%。

瀚宇博德總經理陶正國表示，居家辦公教學及宅經濟持續帶動PC相關需求很旺，且下半年有遊戲機換機潮，第3季及下半年是不錯的，不過近期銅價攀升，希望第3季毛利率能維持高檔，公司針對伺服器/網通也加大力度去開發，看好5G帶動相關應用，2021年相對樂觀。

由於電競NB、伺服器及Switch等產品持續朝高層數及高階材料發展，瀚宇博也持續往高階產品發展，陶正國表示，公司產品將持續朝高層數、高頻/高速及高可靠度發展，如：伺服器、醫療、軍規等，持續擴大產品應用種類，優化產品組合，讓產品更均衡及多角化；在貿易戰及疫情後，客戶思考供應鏈區域化，我們也將強化海外生產據點供貨能力，並持續導入AI智慧製造及自動化設備，提升生產效率。

在精成科部分，精成科產品涵蓋PCB及EMS，精成科上半年合併營收為101.21億元，營業毛利為17.87億元，年成長40.49%，合併毛利率為17.66%，年增5.35個百分點，稅後盈餘為5.4億元，年成長53.41%，每股盈餘為1.05元。

就產品別來看，目前精成科PCB與EMS營收佔比維持在60%與40%，其中第2季EMS營收成長33%，PCB成長16%，個人電腦產品比重仍佔60%左右，其次為消費性產品、車用產品；PCB以PC用品、消費性產品及車用產品為主，EMS則以個人電腦用品、消費性產品為主，PCB毛利率維持在15%以上，EMS毛利率維持在11%到14%。

精成科前7月合併營收為119.96億元，年減3.02%；精成科表示，營收通常在第3季達到高峰。

精成科業務副總經理馮子明表示，雖然零組件有缺口，PC需求因宅經濟及日本教育標案啟動審慎樂觀，公司將持續專注PCB及EMS 本業，其中PCB部分將深耕消費性電子，提高主力客戶市佔率，EMS將增加工具機、汽車電子，開發工控及安全監控比重，並持續拓展PCB及EMS汽車電子客戶。

今年上半年新冠肺炎疫情重創全球車市，但大陸新能源車在第2季銷售回溫，且工控產品需求強勁，讓精星第2季營運重回成長軌道，精星第2季合併營收為7.17億元，季增24.7%，營業毛利為1.56億元，單季合併毛利率為21.8%，年增6.46個百分點，稅後盈餘為5436萬元，季增4.93倍，單季每股盈餘為0.45元；累計上半年合併營收為12.93億元，年減26.53%，營業毛利為2.31億元，年減2.11%，合併毛利率為17.94%，年增4.54個百分點，稅後盈餘為6354萬元，每股盈餘為0.53元。

精星7月合併營收為1.89億元，年減28.9%，累計前7月合併營收為14.82億元，年減26.87%。

精星總經理張振紘表示，近期大陸車市銷售大於生產，顯示車市逐步回溫，有助於庫存去化，新能源車銷售也有顯著成長，下半年車用有表現機會，若疫情無惡化，第4季會比第3季好。

(時報資訊)