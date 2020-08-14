受惠於需求從新冠肺炎疫情帶來的寒冬中回暖，全球最大半導體設備與服務供應商應用材料（Applied Materials）上季財報與本季展望均優於市場預期，並看好客戶的支出力道將持續到2021年，受此激勵，周四盤後應材股價上漲逾3%，報67.05美元。

稍早前在一般交易時段，應材終場收跌2.2%，為65.07美元。

應材執行長Gary Dickerson在法說會上表示，雖然我們注意到經濟大環境可能存在的阻力，但半導體設備需求持續增強，且長期的產業成長動力仍然穩健。他並表示，基於來自客戶的反饋，當前的支出水平可望維持到2021年，甚至在明年進一步提高。

應材公布第三財季（截至7月26日）營入年增23%，為44億美元，優於市場預估的41.9億美元。淨利年增47.3%，為8.41億美元，合每股盈餘91美分。經調整後每股盈餘為1.06美元，優於前一年同期的74美分與市場預估的95美分。

半導體製造系統部門營收年增28%，為29.2億美元，應材表示，晶片設備的需求正強勁復甦。

應材預估第四財季營收介於44億至48億美元，經調整後每股盈餘介於1.11～1.23美元，亦超出華爾街預估的營收43.6億美元、調整後每股盈餘1.03美元。

(時報資訊)