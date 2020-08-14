雲林縣虎尾分局7月底獲報，有人在虎尾地區使用疑似偽造的三倍劵買刮刮樂，雲林地檢署經十多天埋伏抽絲剝繭，昨（13日）在彰化縣員林市、溪湖鎮、雲林縣虎尾鎮破獲偽造工廠，並逮捕69歲蘇姓主嫌，今晨聲押獲准。據悉，如果蘇嫌全部印製完偽照振興劵，總面額高達近4億，所幸還沒印完檢警就將他逮捕。

雲林破獲偽造三倍券集團 查扣500元券成品及半成品。（虎尾分局提供）

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虎尾警分局昨查扣500元面額偽造三倍劵成品近1000張與500元偽造半成品 （尚未裁切的5連張）近800張，市值約250萬元。警方在此一偽鈔工廠還發現臺幣佰元鈔半成品近880張，查扣偽造專用模版、螢光劑、燙金機、裁切機、彩色事務機、電腦主機及螢幕、偽鈔原料印刷紙148包。

警方表示，從現場查獲的偽鈔用印刷紙張數量估算，如果這些紙張全部印製完，偽照振興劵的總面額高達3億7千餘萬元，所幸獲報及時將蘇嫌逮捕。

69歲蘇姓主嫌，有多次偽造國幣前科，本來想利用這次偽造振興劵，大撈一筆，但昨被捕後，今晨遭聲押。

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此案是虎尾分局上月27日接獲虎尾地區彩券行通報，有人拿假三倍券購買刮刮樂，雲林地檢署檢察官朱啟仁組專案小組偵辦，第一波逮捕使用偽券的張嫌，訊後以有湮證及反覆再犯之虞，聲押獲准。

虎尾警分局表示，已經查扣偽造的成品、半成品，流出的三倍券也已查獲，應無流入市面之虞，請民眾不必過度恐慌。

(中時新聞網)