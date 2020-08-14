前香港眾志成員周庭被捕一事，竟引起日本各界巨大反彈，日本網友更在推特發起「FreeAgnes」活動，連日本著名「五體不滿足」身障家乙武洋匡都發聲力挺！

港警10日晨以違反香港《國安法》，逮捕香港壹傳媒創辦人黎智英後，前香港眾志成員周庭，也在住處被警方拘捕押上警車。兩人在被捕一天後，周庭在11日深夜獲釋，而黎智英於12日深夜獲釋。

黎智英和周庭被捕的消息，震撼國際輿論。但在日本，雖然日媒也關注黎智英遭補的消息，但周庭被捕，卻是直接引發日本各階層的強力反彈！日本網友擔憂周庭後續可能面臨的處境，在推特發起「FreeAgnes運動」，表達力挺周庭到底的決心！

據日本《富士新聞網（Fuji News Network）》報導，周庭遭捕後，引發日本各界的震撼和憤怒。日網友更在SNS上發起「FreeAgnes運動」來聲援周庭。為何日本網友會取「FreeAgnes」的名稱？因為周庭的英文名字叫Anges，「FreeAgnes」意思是要求港府「釋放周庭」。

據周庭臉書粉絲專頁11日發文表示，網民自發的「FreeAgnes」hashtag成為日本Twitter熱門榜首，周庭的名字亦位居熱門第7。而周庭被捕的新聞在兩大搜尋引擎Yahoo及Google的日本搜索熱門，分別排行第4及第5位。

周庭臉書。（摘自周庭臉書）

為何周庭會引起日本這麼大的關注，這是因為在香港的社運中，懂日文的人並不多，這讓日本媒體和日本人要理解香港政經局勢上隔了一層紗。但周庭的出現，彌補了這個差距，日本TBS電視台《Nst (Nスタ)》指出，周庭從小就喜歡日本動漫和偶像文化，因此自學日文有成。周庭來日遊樂時，最喜愛的活動是在KTV中獨唱，在今年的推特上更表明現在喜歡的男星是佐藤健。

「FreeAgnes」活動不僅日本網友響應，連日本文化界也聲援。日本著名藝術家奈良美智在推特hashtag「FreeAgnes」的文字，乙武洋匡也在推特發文表示，追求自由是罪過麻？更強調，現在「現在我們能做的事就是不要做個旁觀者，要大聲抗議」！不僅文化界，連日本娛樂界亦罕見發聲力挺周庭，周庭被捕會引起日本人這麼大的強烈反應，港府應該也始料未及。

曾經在2007至2010年間擔任《朝日新聞》駐台記者的野島剛在《新潮社》撰稿直言，周庭因為自身的日文能力，吸引很多日本媒體和政界的追隨者。因此，對周庭被捕一事，日本政界對港府批判聲浪越來越高，日本官房長官菅義偉更在記者會上表達「深切的擔憂」。

(中時新聞網)