The LBJ fall-away jumper is a thing of beauty.



(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/2qIIjYvVuQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 13, 2020

儘管湖人14日在本季最後1場例行賽，最後以122比136不敵國王，卻無損他們西區頭號種子地位，打完上半場就打卡下班的「小皇帝」詹姆斯，貢獻14分、4助攻與3籃板，確定將以場均10.2次助攻，生涯首次搶下年度助攻王的頭銜！

詹姆斯同時確定連16個球季場均得分超過25分，繼續刷新這項由他保持的NBA紀錄，這也是詹皇連17季場均得分破20，追平「天勾」賈霸、「郵差」卡爾馬龍並列史上第1，詹皇更是連續995場得分上雙，持續刷新NBA歷史紀錄。

為了慶祝自己在生涯第17個球季才當上助攻王，詹姆斯賽後瘋狂分享各家媒體報導，他的老隊友騎士中鋒崔斯坦湯普生留言，「年度MVP該給詹姆斯，展現一些尊重吧！」詹皇馬上回覆，「果然是我的兄弟！」證明兩人關係依舊不錯。

湖人14日除了只讓詹姆斯打了上半場，「一眉哥」安東尼戴維斯、庫茲馬、波普、卡魯索等主力全都輪休，畢竟他們還需等到西區附加賽打完，才知季後賽首輪對手到底是誰，目前湖人也在等待先前手指骨折的隆多，能夠來得及趕上季後賽，

(中時 )