紅襪林子偉14日首次在大聯盟蹲捕，成為大聯盟首位「台灣捕手」。由於被光芒打得很慘，比賽末段進入垃圾時間，紅襪一陣換人之後，林子偉居然成為捕手了，投球的是原捕手普拉威基(Kevin Plawecki)，兩人合作收拾兩位打者，成功撐完該半局。光芒終場17-8大勝，在4連戰橫掃紅襪。

光芒前6局就打了16分，紅襪第9局決定不想浪費投手體力，叫游擊手帕拉薩(Jose Peraza)上去投球，林子偉守備游擊。帕拉薩不會投速球，被連續敲安又失1分。這時紅襪改讓捕手普拉威基登板，林子偉去當捕手。

普拉威基不會速球也投不出好球，立刻奉送了四壞球，後來他改鑽好球帶硬拚，光芒最後兩位打者都以飛球出局。9局下大勢已去，林子偉打成小飛球出局，不過隨後紅襪打者多打了3分。

林子偉在大聯盟守備過的位置包括二壘手、三壘手、游擊手、中外野手，也常擔任代跑，如今又添上一個捕手，雖然只是湊數的捕手，但他幾乎沒有不能守的位置了。台灣也有不少旅美捕手，吉力吉撈鞏冠、張進德、陳俊秀、林家正，結果由林子偉第一個獲得在大聯盟蹲捕機會。

(中時新聞網)