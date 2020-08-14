許多人點外送都習慣付現取貨，避免吃虧，但有外送員抱怨，客人下樓取餐忘帶錢包，不甘願地跟上樓取錢，結果天兵竟把自己鎖在門外，最後只能陪等鎖匠來救援，而這段奇葩經歷也被轉發，吸引上萬網友朝聖，不少人歪樓說，被她賺到有你陪的時光，快在一起。

日前有位外送員在臉書社團《靠北熊貓2.0》上抱怨，能不能不要那麼天？客人叫了外送，也到樓下取餐，但卻不知道自己用現金付款，因此原PO只能心不甘、情不願地跟客人上樓取錢，結果到了門口，客人驚覺自己忘帶鑰匙，不小心被鎖在門外。

原PO表示，萬不得已的情況下，他只能陪著客人，在旁邊等鎖匠來開門，但也因此耽擱接單送餐的時間，而這段奇葩到不行的經歷，讓他忍到青筋快爆開，最後也在文末爆氣開譙，「X，可不可以不要那麼天？」

貼文一出，釣出許多外送員分享自身經驗，「遇過家裡沒放現金的，硬押著他去7-11領」、「等5分鐘才下來，手上拿垃圾，然後跟我說她沒帶錢包下來，叫我等她上去拿，我想說妳是有什麼困難」、「遇過出門忘帶鑰匙和手機，還幫忙打電話叫鎖匠來開門」。

而此貼文也被轉發到《爆怨公社》，吸引上萬網友按讚，不少人歪樓表示，「如果是正妹的話，就不是抱怨了」、「就這麼被她賺到有你陪的時光」、「然後就在一起了」、「可以先跟鎖匠借錢」、「是想把妹子還是追男友」。

(中時新聞網)