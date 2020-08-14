何志偉祭品文「有假三倍券請1200份雞排」 網敲碗：要切不要辣

振興三倍券7月上路初期，坊間流傳出現偽造三倍券，民進黨立委何志偉當時祭出「雞排」祭品文，承諾如果查獲假券，就直接發放1000份雞排。雲林縣警方昨查獲首起偽造三倍券，不少網友敲碗「準備排隊領雞排」，何志偉今受訪表示，會在下周兌現發雞排的承諾，除當初的1000分雞排外，另致贈雲林警方100份，有支持者加碼200份，總計約要送出1300份雞排。

國民黨台南市議會黨團7月20日舉行記者會，指稱有店家收到三倍券後，拿到台灣銀行被鑑定是假的，但三倍券兌換現金事從7月23日才開始，被認定假消息，當時何志偉表示，他無法阻止別黨信口開河，但可以懸賞鼓勵遏止犯罪，如果這個暑假警方查獲假三倍券，他願意發放1000份雞排，支持者另外加碼200份雞排，總計1200份。

雲林縣警察局虎尾分局昨接獲通報，查獲涉嫌偽造三倍券的工廠，逮捕蘇嫌等6人，並當場查扣偽券成品1094張、半成品798張，面額約市值約250萬元，初步調查，偽造三倍券並未流入市面。

對於網友敲碗期待何志偉兌現發雞排的祭文，何志偉今表示，他會說到做到，預計下周會在選區內發放雞排，目前正在與店家聯繫，發放時間及地點敬請期待；為感謝雲林警方迅速偵破案件，將致贈100份雞排表達謝意，同時，先前承諾要加碼200份雞排的支持者，也傳訊息告知兌現承諾，總共將會發放1300份雞排。

何志偉臉書回應。

至於若再查獲偽造三倍券是否再加碼發雞排，何志偉說，發放三倍券的出發點是希望大家一起振興經濟，本來就不應該有偽券存在，提醒民眾偽造三倍券可能面臨10年以下徒刑，切勿以身試法。

(中時新聞網)