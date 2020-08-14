解放軍東部戰區實戰軍演秀拳頭

就在中方宣布實戰軍演秀拳頭，表明此舉在警告華府對台表達支持，發出錯誤訊息之際，美軍除了從本土派出RC-135偵察機，進駐位於日本沖繩的嘉手納空軍基地外，也出動P-8「海神」（Poseidon）反潛巡邏機，在台灣海峽南側巡弋。

解放軍東部戰區周四證實，在台灣海峽和南北兩端連續舉行實戰化演練，並直指這是由於「個別大國」在涉台問題上不斷向台獨勢力發出錯誤信號，相關演練是針對當前台海安全形勢，以及維護國家安全主權需要所採取的必要行動。

中國大陸官媒《環球時報》指出，解放軍過去經常在東海進行各式演習，但這次東部戰區把話說得這麼明白，十分罕見。而且這是中方首度描述，這次演習覆蓋了台灣海峽和「南北兩端」。《環時》強調，這是在向台美發出明確警告，表明北京決不坐視台美對「一個中國」原則進行挑釁和侵蝕的堅定意志。

而據《新聞周刊》（Newsweek）13日報導，北京大學海洋戰略研究中心智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI） 周三說，美國空軍電子偵察機從內布拉斯加州奧福特空軍基地（Offutt Air Force Base）出發，剛抵達日本沖繩嘉手納基地。

報告指出，這次長程飛行可能和即將舉行的解放軍演習有關。此外，美國海軍的P-8A偵察機也出現在南海上空。這架P-8A出現在台灣海峽南側，從南海飛往巴士海峽。報告指出，美國大型偵察機在颱風過後恢復了活動。

(中時新聞網)