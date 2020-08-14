西華名鍋推出「萬用解凍蒸烤盤」除去身為解凍盤的基本功能，還能當作煎烤盤來使用。（西華鍋具提供／馮惠宜台中傳真）

因應後疫情時代報復性旅遊商機，全民瘋露營也讓商家推出「萬用解凍蒸烤盤」多功能炊具，號稱一盤在手就能輕鬆料理一桌好菜，更有連鎖咖啡順勢推出加值購的凱蒂貓藍芽喇叭，鎖定熱愛戶外活動的族群，希望可以在悶很久的消費市場深化品牌能見度。

老字號台灣鍋具品牌「西華名鍋」運用數十年來的創新技術所研發，推出露營野炊利最佳幫手「萬用解凍蒸烤盤」，將普通的解凍板多重升級，除去身為解凍盤的基本功能，還能當作煎烤盤來使用，可減少露營攜帶鍋碗瓢盆的麻煩，拿來中秋烤肉更方便。

迎接中秋來臨，西華名鍋也與7-11便利商店攜手推出預購套裝「解凍蒸烤盤五件組」包括蒸烤盤、鍋蓋、蒸架、防燙夾、以及料理夾等全套料理幫手。

另外，連鎖咖啡85度C迎接中秋檔期，8月27日到10月7日再度推出四款Hello Kitty實用小物加價購，包括公仔造型保冰杯、造型隨手杯、和藍牙喇叭等，其中公仔造型保冰杯適合外出使用，而詢問度最高的Hello Kitty 公仔造型的藍牙喇叭，輕巧方便攜帶，運動出遊都適用，看的也是後疫情時代的國人瘋旅遊的商機。

(中時 )