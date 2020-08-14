資深藝人羅霈穎本月3日猝逝，突如其來的死訊讓親友無不震驚悲憾，好友于美人忍悲聯合家屬操辦後事，昨適逢羅霈穎60歲冥誕，于美人找了Makiyo等人到靈前辦生日趴，細心考量朋友個性與心思的做事方式，讓不少圈內好友看在眼裡，女星何如芸也點名于美人將來幫她辦後事，讓于美人不禁嘆：「饒了我吧」。

最近于美人每天都到羅霈穎的靈堂，幫辦後事還代表家屬跟媒體應答，記者都說她「盡心盡力」，她則無奈笑回一直被這樣描述，導致這幾天已經有4個藝人打電話來請託未來的身後事，而何如芸昨深夜在臉書po文，表示自己看了這則新聞，「想了想我也去吵她」，讓于美人委託名單再加一。

何如芸曝光跟于美人之間的對話。(取材自何如芸臉書)

何如芸說，最近幾天除了去醫院陪伴父親，她也把自己的保險買到最高，「我只怕到時候麻煩別人而已」，她也曝光跟于美人之間的私訊，說如果兒子長大前她先走一步，「請姐姐也照顧我一下…」，于美人則拜託她多活幾年「真的忙不過來…」，但何如芸堅持委託後事，被于美人抱怨「你就饒了我吧！有前夫的女人很麻煩的，哈哈」，何如芸則說前夫應該不會理她，要于美人照心意處理就好。

何如芸說自己是基督徒，儀式方面相對簡單，于美人則笑問：「火葬還土葬？大體要spa嗎？不要鬧了！」，何如芸則要求將骨灰撒大海，被于美人打槍：「我坐船會暈」，她之後改說可以從懸崖旁邊撒，但要求準備玫瑰花，讓于美人忙打發她去吃飯，轉移注意力，對話悲悽又帶著幽默，何如芸還補充生前告別式找了郁方主持，讓郁方快瘋了，不過對於人生的終點，何如芸抱持「笑看身後事，就不會恐懼」，倒是讓于美人及網友相當認同。

(中時新聞網)