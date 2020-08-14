雲林檢警昨天在彰化破獲國內首宗偽造三倍券的盜印集團，起獲價值250萬的500圓三倍券成品與半成品，根據專業人士檢視後，這批價值250萬的假三倍券外觀仿製得相當專業，紙質也與真券接近，但是油墨與防偽設計技術還差一大截。檢警檢視，經過些微轉動左上角面額數字，並無出現真券「金色」與「綠色」變化，此外真券500元面額，左右兩邊都有3條浮凸符碼及浮水印，用手觸摸可以感覺墨紋凸出於紙面，但假券並無「顆粒感」。

經濟部指出三倍券三大特徵請民眾注意。(經濟部提供)

經濟部也提供簡易的辨識方式：看一看、券上有隱藏字、微小字、正反面套印圖案、梅花水印及螢光纖維絲等防偽設計；摸一摸、用手摸三倍券上的主要印紋跟視障浮凸符碼，可感覺墨紋凸出紙面；轉一轉：轉動三倍券會發現，左上角面額數字呈金、綠色變化。

上月27虎尾分局接獲虎尾地區彩券通報有人拿假三倍券購買刮刮樂，雲林地檢署檢察官朱啟仁組專案小組偵辦，雲林縣警局虎尾警分局經過長期布線，在彰化縣逮捕蘇姓主嫌，查扣500元面額的偽造三倍劵成品近1000張、500元偽造半成品 （尚未裁切的5連張）近800張，市值約250萬元。

警方在此一偽鈔工廠也發現臺幣佰元鈔半成品近880張，查扣偽造專用模版、螢光劑、燙金機、裁切機、彩色事務機、電腦主機及螢幕、偽鈔原料印刷紙148包。

警方表示，估算現場偽鈔用印刷紙張數量，如果全部印製完成可偽造振興劵換算面額將達新臺幣3億7000餘萬元。檢警先前已經第一波逮捕使用偽券的張嫌，訊後以有串湮證及反覆再犯之虞聲押獲准。

(中時新聞網)