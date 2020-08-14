偽出國度假正夯，為搶攻七夕情人旅遊商機，易遊網今(14)日下午1點將正式開賣星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，以及易遊網情人節限量套票專案，情人節8月22日搭乘星宇航JX8520(夕陽夜景班)，並於當晚入住五星級奢華酒店「台北寒舍艾美酒店」一晚，另加碼贈情人專屬雙B接機服務(不共車)和北歐香氛禮盒，標榜為戀人浪漫指數加乘。

易遊網攜手星宇航空推出的「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，號稱市場中最頂級又划算的選擇。此趟行程亮點，不僅可體驗高人氣的星宇航空環島飛行，獨家搭配入住五星級奢華酒店「台北寒舍艾美酒店」一晚，光是情人節當晚入住的房價就要價破萬元，再加贈2客早餐以及飯店餐廳「北緯二十五」飲料券2張(價值600元)，還能免費延遲退房至2點，讓歡度佳節的情侶們不用急著趕退房。此外，易遊網加碼贈送「北歐Vana Candles」香氛蠟燭禮盒，以及安排桃園機場至酒店的進口車接駁服務，浪漫雙人價含稅17,520元，限量席位，絕對要做好手刀搶的準備。而星宇航空飛行體驗每人含稅5,520元。

易遊網x星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，入住寒舍艾美酒店，再享延退2小時，雙人含稅17,520元。

此外，中華航空「七夕閃光機」雙人套票，易遊網也同步於今日限量開賣，商務艙雙人套票含稅8,899元起，經濟艙雙人套票含稅7,374元起，皆包含環島飛行體驗、GODIVA下午茶、NOVOTEL情人晚餐、告白頭墊、商務艙過夜包等情人專屬的浪漫服務。凡於易遊網購買星宇航空或中華航空七夕情人節套票或飛行體驗，還可抽「林口亞昕福朋喜來登酒店」豪華客房雙人住宿外，刷台新信用卡，滿萬送「POLA極致體驗組」，不限金額加碼抽「麗克特微電鍋」。

易遊網訂購星宇航空或中華航空七夕情人節套票或飛行體驗，還可抽「林口亞昕福朋喜來登酒店」雙人住宿

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