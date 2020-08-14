大苑子創新研發超VP值高享受的夢幻飲品「荔枝玫瑰」，8/17起，荔枝玫瑰全台限店限量上市推出！選自台中太平的頂級黑葉荔枝，搭配來自屏東大花農場的有機新鮮玫瑰花，色澤不僅絕美，口感層次又豐富，上層更撒有可食用的有機玫瑰花瓣，標榜讓每位人都忍不住想拍照，從視覺到味蕾都有驚喜，號稱是一杯浪漫破表的夢幻飲品。

累積多年產地鮮果採購經驗，大苑子一直以來皆不斷思索荔枝這個廣受大眾喜愛的水果，除了鮮果直接現吃之外，如何才能有較不一樣的呈現方式。然而考量新鮮荔枝不僅保存不易，而且產季短，總是傷透腦筋。自2018年開始，大苑子食品研發單位不斷找尋合適的技術，並進行飲品的風味測試，耗時3年，終於找到獨家技術，成功將黑葉荔枝的獨特風味封存，並終於能在今年8/17正式推出這杯醞釀許久的「荔枝玫瑰」。

大苑子「荔枝玫瑰」採用來自台中太平的黑葉荔枝，比起酸酸甜甜的玉荷包，黑葉荔枝是台灣荔枝栽培面積最多的品種，成熟時果皮會轉紅或暗紅色，果肉飽滿多汁、香味濃郁。產地主要分布於台灣中南部地區，肉質細甜、甜度高，具有濃濃的古早荔枝味，富含維生素C，是許多台灣民眾的最愛！也因此成為大苑子此次飲品研發的重點主角。

為了提升香氣和風味，這杯荔枝玫瑰特別加入屏東大花農場的台灣新鮮玫瑰花，強化口感豐富度，並使飲品增添些許玫瑰香氣，上層亦保留新鮮可食用的玫瑰花瓣。不僅如此，飲品亦保留荔枝果肉，標榜讓人可以一邊喝，一邊感受果肉在嘴裡跳動的幸福感，成功征服許多喜愛荔枝玫瑰朋友的味蕾！當然，這也是一杯有著絕美夢幻色澤的飲品，當荔枝白遇上玫瑰紅，兩者在杯身上交織出粉色漸層，絕對是今夏最夢幻的浪漫飲品。

(工商 )