副總統賴清德13日接見第26屆中部傑出經理獎及伯樂獎得獎人，肯定得獎人對提升企業經營品質的貢獻卓著，並表示目前已進入了工業4.0的時代，因此，企業下一代的經營，除了本身具備的熱誠、信心、專業及能力外，更應進一步引用科技的力量，才有辦法立於不敗之地。

賴副總統表示，目前已進入了工業4.0的時代，從最早的逐水草而居，畜牧時代、農業時代，隨後進入工業時代、電腦時代，現在則是來到人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據分析及區塊鏈的時代。因此，企業下一代的經營，除了本身具備的熱誠、信心、專業及能力以外，更應進一步引用科技的力量，才有辦法立於不敗之地。

由台中市企業經理協進會主辦的「第26屆中部地區傑出經理獎」今年當選名單，總經理類獎共有二名，包括光隆精密-KY董事長呂皇甫，及國介企業董事長陳淞屏；中小企業總經理類獎共有二名，包括歐群科技董事長廖月照，及金圓鑫實業董事長兼總經理曾文雄；生產類傑出經理獎共有二名，包括中龍鋼鐵採購處長林信佃，及台明將副總陳柏文；行銷類傑出經理獎當選人-渣打銀行彰化分行經理嚴英元。

上述得獎人一行，由台中市企業經理協進會理事長周文東率領，並在副理事長林真楨及經濟部政務次長陳正祺等人的陪同下，赴總統府拜會賴副總統。

賴副總統致詞時表示，很高興有機會在總統府歡迎得獎人，企業經理協進會成立的目的，是促進、提升企業經營的品質，中部傑出經理獎已經是第26屆，數十年來，這樣的理念已經普遍在台中推廣，同時也在台灣引起回響，對提升企業經營品質的貢獻卓著。

賴副總統說，傑出經理獎及伯樂獎，不僅肯定得獎個人及公司的專業，更是肯定得獎人的創新及對社會的關懷與責任，是很高的榮譽。他也祝福得獎者，不論是個人或企業未來能夠更上一層樓。

賴副總統認為，希望大家繼續持續努力，經由傑出專業經理人的協助，不僅讓企業成功，也讓台中能夠進步繁榮。

賴副總統指出，時代在變，受到地緣政治、中美貿易衝突，及新冠肺炎疫情等因素的影響，產業鏈出現重組。以台灣這次成功防疫為例，蔡總統特別指示，要求台灣自行整備防疫物資，相信其他國家也是如此，這次不僅是防疫物資，也包括其他物資，因此，加速了地緣政治所造成的產業鏈重組。

(工商 )