今年來因受疫情持續干擾，東協股市表現明顯落後其他東北亞股市，法人表示，由於短期市場表現仍將會因新冠疫情而維持波動，然而，此並不會改變東協市場的長期成長軌跡，因此，逢低仍可以布局，等到曙光到來。

今年來東協相關股市基金表現，根據晨星基金資料顯示，截至8月11日為止，統一大東協高股息基金(美元)是今年來唯一呈現正報酬率的基金，然而相關基金績效近3月表現明顯轉佳，其中霸菱大東協基金-A類美元配息型近3個月績效逾23％，多數東協國家還相關基金已經轉正報酬率漸漸走出新冠疫情的陰霾。

正因為東協基金尚未回到去年年底的淨值，在各國股市漲多以及市場資金充沛之下，部份資金正尋找未來有機會補漲的標的，中租投顧副總經理蘇皓毅即表示，投資大眾對越南等東協商機的關注高，近日陸續收到客戶詢問東協及越南等市場看法，顯示投資人對於漲勢落後的東協市場有相對高的興趣。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，目前亞洲的疫情其實比起美洲相對來的和緩，亞洲新興國家中，又以越南防疫表現最受矚目。越南政府2月初就斷絕與大陸航班往來，停課、區域性封城，一度被譽為防疫模範生。雖然近期越南爆出第二波疫情，但越南政府立刻高度戒備，展開宵禁、普篩等措施。在越南股市爆出疫情的當周曾出現一日跌5%，但當日外資隨即進場抄底。根據統計，至8月10日，越南是新興亞股中唯一外資幾乎已全數回流的國家；就外資動向來看，對於越南的防疫能力，釋放正向訊息。

對於東協股市後市展望，霸菱東協資產管理團隊指出，由於各國央行及政府紛紛採取積極措施，如有力的財政及貨幣政策支持以及各項紓困措施，以幫助重啟經濟，使近期整體股市有較佳的表現。然而，鑑於復甦速度不明朗，經濟重啟後可能會迎來新一波疫情，加上中美緊張局勢重新浮現，預計短期東協市場表現將會持續波動。然而，長期增長軌跡將維持不變，進而令該地區受惠，當中包括持續多年的供應鏈多元化趨勢及消費模式轉變。

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