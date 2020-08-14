美股衝高後回落，台股加權指數14日開低在12,709.97點，權王台積電（2330）開跌5元，開在424元，壓抑台股早盤走勢，漲幅逐漸擴大，失守12,700點關卡。

美股在上周初領失業金人數優於預期挹注下，股指一度走高，但新一輪刺激法案談判仍無進展，為市場攻高形成壓力。

科技股在思科財測不佳，導致股價暴跌逾11％，拖累費半收跌逾1％，跌幅最重。三大指數小漲小跌，道瓊標普500 指數小跌，NASDAQ指數小漲作收。

統一投顧指出，近期美中關係緊張及疫情升溫，造成台股震盪拉回。不過，目前美國每日新增人數增幅趨緩，加上俄國疫苗問世、美國政府與Moderna達成疫苗採購協議，整體疫情風險可控。

統一投顧指出，考量全球總體經濟數據轉佳，台股第三季電子旺季來臨，返校需求（Back to school）及iPhone新機拉貨等利多因素，整體多方格局不變，建議持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車、紡織、航運及資產股等相關族群。

(工商 )