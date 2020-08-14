將代表美國民主黨總統候選人拜登11日終於公布競選搭檔賀錦麗，讓拜登競選陣營正式成形。根據多家民調顯示，在公布副手人選後，拜登領先不變，而川普也正縮小落後差距，從一度以2位數落後縮小到個位數；不過，民調也指出，賀錦麗的加入不僅讓她有望吸引女性與年輕族群選票，甚至連部分共和黨都可能倒戈轉投拜登，且一時之間仍找不到賀錦麗的弱點加以打擊。

據《福斯新聞》報導，由福斯新聞台在9日至12日進行的全國民調中，拜登以49%比42%領先川普，另外有9%仍未決定或決定投給其他候選人；而據《國會山莊》報引述哈里斯（Hill-HarrisX）於8日至11日進行的民調中顯示，拜登以44%領先川普40%，另外有9%民眾尚未決定，而會投給其他候選人與不投票的選民合計8%。

另外，據路透社於11日至12日進行的民調中也顯示，拜登以46%支持度仍領先川普的38%，與先前民調結果相似；其中，有6成的美國人支持賀錦麗麗（Kamala Harris）任副總統，包括87%的民主黨支持者以及37%的共和黨支持者。

路透社報導指出，民調顯示拜登公布賀錦麗為副手後，不僅維持優勢，甚至能吸引部分共和黨選票。同分民調中也顯示，有56%選民對拜登與賀錦麗有正面印象，而約有42%選民對川普持正面看待，副總總彭斯則是47%。

值得注意的是，路透民調也顯示賀錦麗在女性選民中的享有6成的正面看待，比拜登53%還高。女性選票在主導美國大選中一向是重要因素，女性選民比例比男性要多，而在2018年眾議院選舉時，受過高等教育的白人支持民主黨激增，幫助民主黨重奪眾議院。

(中時新聞網)