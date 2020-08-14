高雄市長補選明（15）日進行投票，韓國瑜今晚確定現身替李眉蓁站台，讓不少韓粉相當期待。不過，資深媒體人陳揮文卻勸韓國瑜「拜託你不要去」，去投票就是給李眉蓁最大的支持。

韓國瑜在臉書宣布，14日晚間將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為李眉蓁加油打氣，也邀請所有支持他們的好朋友一同到現場，「大家團結一心、一起加油。明晚見！」

陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》表示，韓國瑜去站台有利有弊，李眉蓁應公開婉拒，不管是江啟臣、馬英九、王金平要去選前之夜站台都很好，「除了韓市長之外，我都歡迎」，喊話韓國瑜「我拜託你不要去」。

陳揮文建議韓國瑜可以預錄一段影片，請韓冰、李佳芬看過都OK後，讓李眉蓁在晚會上播，「你千萬不要去」，8月15日去投票就是給李眉蓁最大的支持，意思到了就好。

陳揮文指出，補選就是因罷免而起，韓國瑜要做的是謙卑的道歉而不是站台，不要給陳其邁、尹立他們有任何的藉口，李眉蓁應擔起來，承諾如果當選市長能做的一定做，包括過去李四川、葉匡時、陳雄文幾個副市長做的路平、燈亮、水溝通，若當選一定繼續做，要幫韓國瑜分憂，「叫他來幹麻啦！6月6號才被94萬票罷免，到底是去幹麻」。

(中時新聞網)