景氣不佳，日常生活中能省則省，現在就連女性生理用品也是如此，越來越多女性選擇在經期中以月亮杯來收集經血，因可重複使用，花個幾百元卻能用上好幾年，讓不少人願意捨棄傳統衛生棉，而使用月亮杯。但婦科醫師提醒，在使用之前務必做好手部清潔工作，以免增加感染風險。

婦產科醫師李茂盛表示，月亮杯為女性生理用品，材質為矽膠或橡膠製成，放在陰道中盛裝經血，而衛生棉和棉條則是吸收經血，兩者作用完全不同。月亮杯優點為使用時間較久、容量大，如使用衛生棉，大約每4至8小時就要更換1次，但月亮杯最多可以使用12小時，可以盛裝的經血量大於衛生棉。

此外，月亮杯採用盛裝，而非吸收的方式，因此感染機率相對較低。臨床顯示，發生毒性休克症候群的風險不高，如定時更換，做好手部清潔工作，就能把感染機率降到最低。值得注意的是，有人以為月亮杯也能避孕，事實上，月亮杯並無避孕功能，也無法預防性傳染病，建議在發生性行為之前，應該先取出月亮杯。

食品藥物管理署則建議，除了徹底清潔雙手，每日應以清水沖洗杯體2次以上，依個人血量將量杯取出清潔，最多12小時就須清潔1次，在取出及放置過程中，要注意別讓指甲刮傷陰道，以降低感染中毒性休克症候群的風險。

中毒性休克症候群是細菌毒素引起的急性病症，症狀為高燒（超過38.9度）、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈、烈日灼傷般的紅疹、肌肉痠痛、紅眼、喉嚨痛及身體虛弱。食藥署指出，曾經罹患過中毒性休克症候群的女性不適用月亮杯，如果在經期中使用月經量杯，出現上述症狀，請立刻取出，並請婦產科醫師診治。

(中時新聞網)