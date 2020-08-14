日本汽車廠豐田和馬自達在美國的合資公司馬自達豐田製造(MTM)週四表示，其為於阿拉巴馬州北部的工廠，預計在投產前將再增加8.3億美元投資，預計其在Limestone郡的總投資金額將來到23.11億美元。

根據州政府的聲明，該新增投資將在生產線加入新的尖端製造技術，提供的技術工作人力將來到4000名員工。

聲明指出，阿拉巴馬工廠目前在屋頂、管道、牆板、防火設備和電力等已完成約75~100%進度，目前馬自達豐田聘僱了約600名員工，今年稍晚將重新恢復聘僱作業。

阿拉巴馬州Huntsville市長表示，很重要的，僅從該公司而來的教育稅方面，每年即可獲得額外的400萬美元，他們將投資於附近社區以及地方的學校。

馬自達豐田尚未宣布該工廠即將生產的車款，但在疫情爆發前的去年，該公司曾指出名為Apollo的生產線將在2021年四月開始營運，Discovery生產線將在2021年八月開始投產。然今年疫情已導致營運的部分停滯，實際量產日期仍待確定。

合資公司在2018年的聲明中曾指出，該工廠將為豐田每年生產15萬輛休旅車，為馬自達每年生產15萬輛跨界車。

(時報資訊)