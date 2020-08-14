大同(2371)宣布旗下太陽能子公司「大同永旭能源」將出售其全資子公司「勝陽能源」90%股權予泰國Global Renewable Power Company Limited (GRP)。

外資近一個月來續調節大同(2371)，持股比由當天的40.54%，降到昨日的32.91%。

大同公司表示，GRP為泰國上市公司Global Power Synergy Public Company Limited (“GPSC”) 的子公司，此為大同太陽能事業繼台南七股案場引進日本合作夥伴後，再次配合政府吸引外資來台投資政策，引進國際策略性投資人，讓大同太陽能事業再度躍上國際舞台，也再次彰顯大同集團在太陽能產業的實力，獲得國際級投資人肯定。

出售太陽能電廠為業界常見的營運模式，亦是大同採用的商業模式之一，預估本案處分金額約為新台幣15億元，將可挹注集團收入，並實現滾動式成長的目標。

大同對於經濟部於日前（8月12日）記者會公布准許市場派股東欣同公司及新大同公司自行召集大同公司股東臨時會一事，則表達了深深遺憾，公司將於收到經濟部正式公文後，必依法維護自身權益。

(時報資訊)