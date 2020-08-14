台北地檢署偵辦立委集體貪瀆案，繼連續提訊太流公司前董事長李恆隆，14日起提訊在押立委廖國棟，釐清廖在《公司法》修法過程與郭克銘、李恆隆互動的細節；此外，對於聯合報指稱檢調偵辦立委收賄案設停損點，北檢表示純屬子虛烏有，對檢調辦案人員的誣蔑。

據了解，李恆隆在先前檢方的提訊中，以「借款」、「捐款」、「政治獻金」、「出席費」、「公關費」來辯解自己行賄的行為，不過，郭克銘則供述了大部分接受李恆隆指示對立委行賄的情節，檢方在提訊李後，將密集提訊在押的蘇震清、廖國棟等立委，及他們的辦公室主任余學洋等人查證。

檢調查知，廖國棟在《公司法》修法過程「仗義發言」，曾在委員會主張「溯及既往」，但審查時撤案，廖並參加去年天義公司委託東吳大學法學院於12月18日召開「公司法適用爭議 鑑定公聽會」中發言。李指示白手套郭克銘，在去年底3度以紙袋包裝共計800萬元現金，當面交付酬謝廖，不假手助理。

不過，廖國棟在檢調偵訊時，卻把責任推給辦公室主任丁復華，指丁復華「暗槓」侵吞李恆隆給的賄款，但丁則否認「拿老闆的錢」。

檢方上週陸續提訊李恆隆、郭克銘及丁復華，14日提訊廖國棟交叉比對說詞。

此外，北檢對於聯合報指稱檢調偵辦立委收賄案設停損點一事表示，偵辦立委收賄案沒有設限，媒體報導純屬子虛烏有，對檢調辦案人員的誣蔑。

(中時 )