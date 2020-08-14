女子遭人惡意拉扯比基尼，險些穿幫。（摘自Dcard／陳淑娥台中傳真）

暑假期間不少人到水上樂園玩水消暑，其中不乏嫩妹穿比基尼戲水，但有網友爆料，中部某知名水上樂園一群變態男子，在人造浪中趁機猥褻女遊客，警方已經逮捕1人。據了解，偷吃女遊客豆腐的這群人，疑似新北市崇義高中棒球隊，總教練正是前中華職棒兄弟象「黃金三劍客」之一陳致遠的胞弟陳致鵬，該校事發後在粉專發文：「敝校已在了解事件，將做出最正確的處理」。

一名女網友在論壇「dcard」上PO文警告女性，表示日前她們一群女生高中同學，到中部知名的水上樂園玩耍，一群人在人造海浪區玩大海嘯，當海浪打過來滅頂時，「有人很大力扯了我的比基尼綁帶，和外面小背心肩帶，但是海嘯退去，我站穩後轉頭就沒看到人了」，一開始以為是小朋友或其他人不小心扯到，但朋友剛好錄下過程。

影片中可以看到海嘯正樣打過來時，一名男子靠女網友很近，等海嘯退去，馬上就游離開，手機也錄到男子伸出手的畫面，「很明顯是老手，合理懷疑旁邊是同一群人」。文章曝光後，也有曾經受害的女網友留言表示，看影片感覺是同一群人，認為可能是利用19歲以下免費入園的優惠，在泳池裡伸出鹹豬手猥褻女性。

據「東森新聞雲」報導，對女泳客猥褻的人，疑似崇義高中棒球隊，該隊近6年都有參加黑豹旗比賽，前職棒球星陳致遠是球隊技術總監，胞弟陳致鵬是總教練，該隊曾於7月30日到事發水上樂園，但此照片已從粉專上刪除，由於陳致鵬正在帶隊致電並未回應。

校方則發文：「各位朋友你們好，敝校已在了解今日瘋傳的新聞，請大家給我們點空間和時間，針對事件做出最正確的處理，謝謝各位指教。」目前等待校方調查後的回應。

(中時新聞網)