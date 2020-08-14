台北某實驗小學驚爆劉姓教師，虐打五年級學童長達2年，期間還除了藉故毆打、辱罵外，由於被害學童將此事回家跟媽媽說後，使得劉姓教師變本加厲，拾鼓棒揮打下體，甚至出言恐嚇「說出去，我就宰了你」。是什麼樣的事情，讓劉姓教師對一名國小五年級的學童，大打出手？

據《ETTODAY》的報導，劉姓教師，自己也是一個有孩子人，甚至年紀比被害學童更小，過去曾要求被害學童課後幫忙照護自己的孩子，但劉姓教師認為該學童沒有盡到責任，憤而出手。2017年9月至2019年，長達近2年的時間，劉師利用學校放學，同學皆不在教室的狀況下，對其學童呼巴掌、鼓棒抽打下體、小腿肚、巴後腦杓，甚至故意往學童受傷骨折鋼釘處打去。

學童回家向家人訴說此事，不料，劉姓教師並無因此悔改，反而變本加厲。除了出手毆打外，口出惡言，「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」，更恐嚇「說出去，我就宰了你」。

因長期受到虐待，被害學童陸續出現創傷壓力症、合併解離轉化症、失意及焦慮等症狀。不過劉姓教師否認犯下的這些罪行，他辯解表示，都是被害學童對他的誣陷，由於有其他同學出面作證，而檢察官也不採信劉姓教師的說詞，依妨害兒童發展罪嫌起訴。

據了解，該名教師，已不在學校任教，而被害學童在接受調查時，偶會出現情緒不穩的狀況， 讓人心疼不已。

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(中時新聞網)