（金管會主委黃天牧表示，金融幫近年已越來越少，沒有承受什麼關說壓力。資料照片）

金管會承受極大外界關說的壓力？金管會主委黃天牧14日在受訪時強調「不是沒有，但不是大家想的那麼嚴重」，他對大家常提的「金融幫」，即曾任財政部或監理單位的官員出任民間機構董總，都是早年轉任的，「現階段這種情況應該越來越少」，金管會有自己的原則監理，也很少人找他關說。

在公務體系超過30年的黃天牧表示，從來沒有民間機構來「挖角」他，也強調「人生的價值不是只有金錢」，金管會作的事就是維持金融穩定及促進金融發展，在2008年金融海嘯時，民眾的存款大量從民營銀行轉移到公營銀行，產生流動性危機，當天行政院就是亞洲第一個宣布存款全額保障，黃天牧說：「金融穩定就像氧氣，民眾平時感受不到背後有這麼多人作了努力維持穩定。」

黃天牧亦回應如大同案，公司派、市場派爭鬥，金管會負責證交法及投資人保護法，自6月30日大同股東會後亦作了一系列動作，即將大同列為股票全額交割，投資保護中心對大同董事長提出解任訴訟，金管會依證交法特別背信移送大同，也取消大同自辦股務，至於中資部分，因為涉及跨境監理合作，仍需要一些時間調查，但黃天牧保證大同案「絕對沒有」所謂來自高層的壓力或指示。

黃天牧是在接受周玉蔻訪問時對「金融幫」及所謂過去老長官關說壓力時表示，金融幫這名詞在不同時期出現，也許有不同背景與意義，早年可能是某些金融機構負責人，原來是在財政或監理單位服務，「現階段這種情況應該越來越少」，公務人員退休或離職後也有一些法律規定，即公務人員服務法第14條之一，就尊照法律的規定去作就好了。

周玉蔻再追問，金融幫不會對你們（金管會）形成壓力嗎？「你是這樣，你的同仁擋得住嗎？」黃天牧回應，可以從個案去看，這幾年來也沒有什麼人到金融機構去，現在出現的都是早年去的，且真的沒有外界想像中那麼多關說或施壓，也許是他太嚴肅了，大家不太敢找他；且他上任後也以大公報創辦人張季鸞的「不黨、不私、不賣、不盲」作為期許，因為金管會牽涉很多別人的利益，期許用這八字，讓他自己與同仁去抵擋外界的壓力，有自己的原則。

(工商 )