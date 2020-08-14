網路人氣抗汗神物有哪些？

全球氣候變遷，氣溫飆升一年比一年還熱，走沒幾步路就會汗如雨下，全身濕不要緊，但散發出尷尬的「汗臭味」，不管是男生還是女生都很困擾，尤其是身穿淺色衣服，腋下兩片因為流汗衣服變得深色，一舉手就變成注目焦點，真的超級尷尬～

因此每到夏季，就是腋下爽身劑、體香劑的戰爭沙場，但到底該怎麼選，才不會讓夏季大爆汗散發異味，就讓DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你大家都討論哪個網路人氣「抗汗神物」品牌！

NO.10松本清MKCustomer

來自日本連鎖藥妝店松本清推出的自有品牌MK腋下吸汗清爽貼片，讓需要穿正裝的上班族也可以擁有乾爽的夏天，將貼片黏到衣服腋窩處，可以有效吸收汗水，讓你的腋下整天都能涼爽乾燥，貼片還很貼心的設計卡其色，即使穿淺色的衣物也不會透出來，是解救夏日西裝族的神物。

NO 9.SOFT&DRI

汗水帶來的異味，其實不只是男生才會發生，不少女生也因此煩惱，來自美國的SOFT&DRI，就是專門針對女性製作體香抗汗膏品牌，他們的體香膏有分淡雅蘋果花香氣跟柑橘香氣，讓你塗上後即使在炎炎夏日汗如雨下，也可以散發出陣陣香氣，強調無鋁鹽成分，溫和對待皮膚，受到不少女孩的歡迎。

NO.8 ARM & HAMMER

有養貓的人一定知道，以「小蘇打粉」聞名的美國品牌Arm＆Hammer又叫鐵鎚牌、手鎚牌，不論居家清潔或是幫助消除貓砂臭都很有效，他們推出的小蘇打體香膏，主打使用天然的成分幫助消臭，還有像是洗衣精般的淡淡香味，許多網友用了也分享異味真的不見，因此有不少人會到好市多掃貨。

NO.7 Ban盼

源自美國品牌的Ban盼，是不少PTT跟Dcard針對狐臭討論的改善體香劑品牌，它旗下的產品類型不多，主要以體香膏跟滾珠式為主，在眾多包裝浮誇的止汗劑陳列中，Ban盼的綠色包裝設計走樸實風，但止汗消臭效果卻一點也不馬虎，針對異味的抑制效果讓許多網友大讚「止臭有效」。

NO.6 T-FENCE防御工事

誰說只有腋下需要止汗，炎炎夏日如果遇到要脫鞋的場合，容易腳底流汗的人，若不想伴隨著陣陣腳味，可以試試看來自台灣在地研發的品牌T-FENCE防御工事，針對流腳汗的人推出「腳臭救星」，其抗菌成份可以對抗足癬病菌，還有保濕因子順便保養你的雙腳，讓你不穿襪子裸足出門，也可以乾爽沒異味。

NO.5 樂敦ROHTO 曼秀雷敦

來自日本的小護士樂敦製藥旗下的曼秀雷敦，止汗商品有乳霜、乳霜棒、凝膠、液體、噴霧等形式，其中加入殺菌的成分，讓汗水停留後造成的臭味消失，此外也有推出過跟扭蛋同樣大小的「止汗球」，因造型可愛又小巧，適合放在包包攜帶，推出曾一度造成搶購，現在在電商上仍然是缺貨買不到呢！

NO.4 Bioré 蜜妮

來自日本的人氣品牌Biore蜜妮，除了人氣滿點的卸妝乳廣受歡迎外，推出的Biore Z 系列產品，以粉色可愛包裝，並在日本女星渡邊直美代言下，吸引不少網友的目光，Biore Z最特別的是並非「抑制汗水」，而是用特別的乾粉體，讓汗水快速蒸發，停留久了也不會臭，不含止汗鋁鹽比較天然的特色，成為不少網友的蜜糖。

NO.3 Rexona 蕊娜

說到止汗品牌，來自澳洲的蕊娜可說是專家，強調「48小時長效制汗」，以及可以隨著運動流汗後，隨著時間跟汗水的動能感應科技香氛粒子，不讓香氣跟臭味混合，反而是越動越清新，香味從青蘋、小蒼蘭、少女必備的玫瑰香氣都有，加上瓶身設計優雅，腋下美白效果佳，受到許多女網友喜歡。

NO.2 Adidas 愛迪達

從運動產品起家的愛迪達製造的止汗劑，可說是為了運動員量身打造，客群以男士為主，但香味從木質到薄荷香氣都有，也有不少女孩選購，主打可抑制狐臭，即使穿了衣服由下往上噴，也不會留下噴霧痕跡，讓你在健身房揮汗不會散發異味，PTT上有不少因「多汗症」困擾的人推薦Adidas Action3系列，淡淡香氣持續止汗效果不錯。

NO.1 NIVEA 妮維雅

來自德國百年品牌的妮維雅，除了保養乳液聞名世界外，旗下推出的止汗劑商品也是女孩夏日必買的品牌，除了有止汗乳、止汗劑以及噴霧外，針對男士跟女性客群都有不同產品功能，前者有強調快速酷涼與麝香調的香味，後者有美白、長效止汗也有系列花香，因選擇豐富，香氣選擇多，成為網友熱議冠軍。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月13日至2020年08月11日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『抗汗商品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)