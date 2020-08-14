大陸解放軍東部戰區發言人空軍大校張春暉，昨13日宣布，近日在台灣海峽及南北兩端連續實施實戰化演練。對此，國民黨主席江啟臣表示完全無法認同，陸方在臺海周邊進行軍事行動，製造兩岸緊張，他認為，只有透過「對話、交流與善意」才能化解對立，並引述《孫子兵法.始計篇》提醒民進黨政府。

針對共軍在台灣海峽南北端舉行軍演，我國防部13日表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊情勢以及海、空域動態，均有嚴密掌握應處，「目前狀況正常，請國人放心」。國防部強調，兩岸穩定是區域和平的基石，國軍將持續建構堅實國防力量，捍衛國家的自由民主與主權，並為區域的安全與穩定做出貢獻。

江啟臣昨(13日)在臉書貼文回應大陸軍演提到，「國民黨是中華民國唯一經歷過戰爭的政黨，也是唯一倡議民主而領導革命的政黨。革命是本黨創黨的基因，國民黨捍衛民主與自由的決心，更是無庸置疑，我們從不怯戰，但也因為走過戰爭，所以我們更知道和平的珍貴與得之不易」。

他說，完全無法認同陸方在臺海周邊進行軍事行動，威脅臺灣安全，製造兩岸緊張，破壞區域穩定。海峽兩岸的問題，只有透過對話、交流與善意才能化解對立，動輒「文攻武嚇」只會加深兩岸人民的裂痕，製造仇恨，留下更多難解的問題。江啟臣並鄭重呼籲陸方，立刻停止在臺海周邊的軍事演習以及非必要的軍事動作，挑釁的軍事行動，只會讓兩岸民心越離越遠。

最後，江啟臣強調，國民黨要提醒民進黨政府，提供人民安居樂業、繁榮發展的政經環境，是執政黨的天職。任何以人民生命財產安全為籌碼，利用「戰爭邊緣」進行大內宣的政治牟利，都是昧於良心的「狼子野心」。並以《孫子兵法》《始計篇》做結尾，「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」。

(中時新聞網)