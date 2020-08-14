和碩(4938)昨天宣布以總價145億元，每股87.5元，併購鎧勝-KY(5264)，法人認為鎧勝-KY私有化不影響財報，樂觀看待3Q筆電及遊戲機出貨情況，垂直整合鎧勝，有利集團接更多訂單及直接改善鎧勝營運情況。今早和碩及鎧勝-KY股價連袂上漲，鎧勝-KY更是拉至漲停83.4元，一早掛漲停買單就逾17萬張。

和碩昨晚宣布100%持有之子公司Pegasus ACE LIMITED與鎧勝進行反向三角併購，鎧勝將成為和碩100%子公司，收購價格為87.5元(前十日均價之溢價21%)，總金額為145億元。鎧勝申請停止上市，交易基準日為2021年2月26日。

和碩董事長童子賢表示，在全球客戶降低成本壓力和分散供應鏈，為了快速因應市場變化與滿足客戶需求下，集團需要進行整合。金屬機殼為資金與技術密集產業，持續透過自動化，降低人力成本，提高生產品質。而和碩和鎧勝各自股東為了維持獨立性，產生資源調配問題，希望不論是產品或客戶都能共享資源，在人力、財務、資本結構、業務等面向整合，以達到和碩集團利益最大化，希望和碩供應鏈管理能力結合鎧勝金屬機殼研發製造能力，達成股東利益最大化。

對於併購價格計算，童子賢表示，是考量鎧勝市值和未來發展性，以及參考專家意見。

至於市場最關心的問題，合併是否為鎧勝出售予立訊做準備？和碩表示不方便評論。

(時報資訊)