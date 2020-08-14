彭博報導蘋果公司準備推出新的訂閱套餐計畫，並考慮新推出數位健身課程訂閱服務，受此激勵，蘋果股價上揚1.8%，收在460.04美元，再創歷史新高，助那斯達克指數小幅收漲，並為標普500指數下檔帶來支撐。

彭博周四報導，蘋果計畫將Apple TV +、Apple Music、Apple News+、Apple Arcade與iCloud等各項服務包裝成不同的套餐方案，並為這些服務套餐提供訂閱折扣。這些服務的訂閱費用介於每月4.99～9.99美元。蘋果準備推出數個不同的收費層，包括一個全包套餐，以及其他各種不同組合的套餐。據悉，其中一個方案也可能提供一個新推出的健身課程訂閱服務，這可能對Peloton與Nike在該領域的主導優勢造成直接威脅。

受此消息打擊，美國運動器材與媒體公司Peloton周四盤前股價一度下挫逾4.5%，但周四盤中收復失地，終場上漲2.1%。Cowen分析師認為，基於Peloton所擁有的垂直整合平台，以及Bike、Tread等旗下硬體品牌與線上課程持續成長的用戶群，Peloton的領先優勢不太可能因蘋果推出健身課程訂閱服務受到威脅。

蘋果某些服務推出後的表現平淡，如Apple News+，如果該服務與較受歡迎的品項合推訂閱套餐，或許可提升人氣。報導指出，蘋果員工稱這項服務為「Apple One」，但目前尚不清楚這是否將成為最後定案。

報導指出，蘋果最快將在10月發表新iPhone手機時，同步推出這項訂閱套餐計畫。蘋果對此消息表示不予置評。蘋果的服務事業正急速成長，上季該事業營收實現2位數百分比成長，達到131.6億美元，表現令人驚豔。

(時報資訊)