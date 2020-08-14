日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸(6227)上半年合併營收42.2億元，稅後淨利1.3億元，每股稅後盈餘(EPS)1.7元，分別較去年同期成長1.2%、87.6%與86.8%，均創下近4年來同期新高，上半年獲利表現更已超過去年全年。

茂綸表示，上半年營收獲利表現均創4年來同期新高表現，主要由於全球新冠肺炎疫情擴散，推升遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等宅經濟發燒，帶動公司在資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統等應用的產品線出貨量明顯提升，上半年網路通訊相關應用產品的出貨占整體營收比重達3成以上，已躍升為公司產品線最重要的應用領域。

茂綸進一步表示，公司深耕網路通訊相關產品多年有成，今年因新冠肺炎疫情帶動在家工作需求大增，上半年高階網路通訊產品出貨量相較去年同期達雙位數以上的成長，且由於公司第二季認列部分產品的庫存回沖利益，推升上半年營業毛利增加達20.2%，毛利率較去年同期增加1.5個百分點，亦是上半年獲利4年同期新高的原因之一。

茂綸對下半年展望持審慎樂觀態度，7月合併營收為8.8億元，月增加7.3%，連續三個月維持月增，且較去年同期成長11.7%，主要在於全球大型資料中心持續擴建，在家工作趨勢推升雲端運算發展，帶動公司在高速網通產品線出貨量成長。

而以目前下游訂單狀況來看，整體資料中心與雲端運算相關應用產品需求持續暢旺，下半年網通產品成長動能依舊可期。

茂綸下半年另一個明確成長動能，則來自於日系遊戲機大廠第四季預定推出新世代PS5遊戲機，茂綸自6月已開始出貨相關晶片及零組件，從客戶提出的訂單需求來看，第三季可望逐月上升，此亦受惠今年新冠肺炎疫情所帶動的家庭線上娛樂需求大增；另外，上半年受疫情影響較大的工業控制及車用等應用產品線亦見落底，下半年需求可望逐漸回溫。

(時報資訊)