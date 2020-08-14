需求下修，周四歐美原油期貨跌近1%；國際能源署(IEA)下調原油需求預測，預估今年全球原油平均每日需求量為9190萬桶，比去年減少810萬桶。主要原因是許多國家先前為了遏止新冠疫情擴大，紛紛關閉邊界，多數航班因此受到限制，據了解7月全球客機搭乘人數仍比去年同期減少近三分之二，造成航空業損失慘重。

此外，儘管石油輸出國組織OPEC看好明年原油需求恢復成長，但在12日報告中表示，今年全球原油需求約在每日9060萬桶，較去年下滑910萬桶，跌幅近10%，令油市於終場承壓收低。其中美國原油跌幅1%，倫敦原油跌幅1%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.43美元，報每桶42.24美元；9月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.24美元；9月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.23美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.47美元，報每桶44.96美元。(商品行情網)

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