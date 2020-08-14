國1小客車自撞翻覆 車輛零件狂撒3車道嚇壞路人 10:192020/08/14 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小客車自撞護欄後翻覆於中線車道。（國道警提供／黃婉婷桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北向56.2公里14日2時11分發生小客車翻覆事件，23歲蔡姓男子因不明原因自撞護欄，國道警接獲通報後派遣巡邏車前往，並通知交控中心事故處理小組、救護車及消防隊，駕駛目前已送往署立桃園醫院救治，無生命危險。 國道警指出，23歲蔡姓男子駕駛自小客車，行經國道1號北向56.2公里不明原因自撞護欄翻覆，傾倒在中線車道，零件則散落於內、中、外車道，現場僅輔助車道可通行，現場於3時12分恢復通車。駕駛經抽血檢測無飲酒，送往桃園醫院救治後，目前在加護病房內無生命危險。 (中時 ) #車道 #國道 #駕駛 #小客車 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 試駕報告－TOYOTA ALL NEW HILUX 硬派皮卡 霸氣本格 04:102020/08/14 產業特刊 專‧家‧傳‧真－兩岸雙寶命運大不同 04:102020/08/14 專題周報 短評／口罩潮男秀過頭 04:102020/08/14 時論廣場 小明准返台 藍委酸小慧割稻尾 04:102020/08/14 政治要聞 新鮮人存小金庫 國泰教三撇步 04:102020/08/14 投資理財 1分鐘讀財經》散戶瘋搶ETF 15檔投信加碼狂敲 08:102020/08/14 財經 中元節搞鬼廣告 超市量販打溫情牌 04:102020/08/14 時尚消費 大湖二橋拆除重建 拚年底動工 04:102020/08/14 地方新聞 社論／台獨只是大內宣 大陸無需悲觀 04:102020/08/14 時論廣場 正大專欄－淺談2020年疫情所衍生出公司設立成本 04:102020/08/14 金融．稅務 社會熱門新聞 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 致命「性」吸引力？狂聞粉紅安全帽 內褲男趴機車「動次動次」 - 社會 疑生意撐不下去！台南酒店老闆陳屍家中 小姐工作沒了哭成一片 - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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