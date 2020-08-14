國道1號北向56.2公里14日2時11分發生小客車翻覆事件，23歲蔡姓男子因不明原因自撞護欄，國道警接獲通報後派遣巡邏車前往，並通知交控中心事故處理小組、救護車及消防隊，駕駛目前已送往署立桃園醫院救治，無生命危險。

國道警指出，23歲蔡姓男子駕駛自小客車，行經國道1號北向56.2公里不明原因自撞護欄翻覆，傾倒在中線車道，零件則散落於內、中、外車道，現場僅輔助車道可通行，現場於3時12分恢復通車。駕駛經抽血檢測無飲酒，送往桃園醫院救治後，目前在加護病房內無生命危險。

(中時 )