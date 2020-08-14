香港警方日前拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，國民黨前主席朱立倫表達支持黎智英，力挺言論自由、新聞自由的一番言論，沒想到竟遭深藍支持者出征。對此，政治評論員李正皓感嘆，看到朱立倫遭出征，就知道在國民黨內要當正常人多難了。

香港警方10日以違反香港《國安法》為由，逮捕黎智英等7人，並搜索香港蘋果日報。朱立倫對於港府行動，在臉書表示，「不管你喜不喜歡黎智英個人，我們必須保障言論自由；不管你支不支持蘋果日報，我們必須維護新聞自由。這才是民主自由法治的基礎；才能獲得真正的民心」。

但沒想到朱立倫的言論，引發深藍支持者的不滿，有挺藍網友在底下留言批評「聽不下去！朱立倫你已偏離正道！」、「就是因為你們這些政客，打著所謂自由的論點，讓這個社會只有是非，沒有黑白」、「香港本來就該整治整治了」、「個人尊重你的發言但邏輯上您的能力有待商榷」。

網友留言。（摘自朱立倫臉書）

但也有網友力挺朱立倫言論，直言「看回文就知道國民黨怎麼輸的」、「在你這裡，看到了國民黨的希望」、「貴黨支持者真的很可愛！難怪貴黨翻不了身」、「真的是國民黨唯一正常倫」。

網友留言。（摘自朱立倫臉書）

對此，李正皓12 日在臉書發文認為，身為極少數聲援黎智英藍營政治人物，朱立倫的文章在網路上被討論翻了！李更直言，朱立倫的聲援得到一些ptt網友的認同就值了。當然，朱立倫不可能是綠的，但藍綠本來就是相對值，現在的國民黨不缺一位藍到深紅的大頭，但很需要一位能向中間靠攏的正常人。

李正皓臉書。（摘自李正皓臉書）

李正皓感嘆，「你問我當個正常人很難嗎？」在國民黨內很難，自己去看看朱立倫臉書有多少國民黨的支持者出征、洗版，就知道正常人在那環境要維持正常的判斷有多難。

(中時新聞網)