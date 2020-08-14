搶救花蓮小女嬰！網友瘋傳喊話 今走蘇花改「請讓路給我們」。（圖／翻攝自臉書）

一位出生僅15天的女嬰，因心臟問題，今早10點左右，須從花蓮轉往台北的醫院治療，對此，網友轉達女嬰父母的要求，在臉書發文拜託用路人，在蘇花改的路上，若看到救護車鳴笛閃燈，請讓出一條路，因為他們正在與老天爺時間賽跑，而貼文曝光後，也被瘋狂轉發。

網友昨在臉書PO文表示，14日早上10點左右，一位出生15天的阿美族小女孩，因為心臟問題，將協同醫療團隊，從花蓮轉往台北的醫院，因此拜託出門遊玩的民眾，看到救護車閃燈鳴笛，請在蘇花改往北的路上，讓出一條路，車速不快，因為小女孩在救護車的保溫箱裡面，不適合劇烈晃動。

原PO也指出，相信台灣最美的風景是人！若在路上巧遇，有任何冒犯之處，先在此誠摯的跟用路人說聲「對不起」，因為他們正在與老天爺時間賽跑。聯安救護車謝謝你！也請大家切記時間與路段，一定要保孩子平安無事，也麻煩有能力護駕的警察能多幫忙。

貼文曝光後，許多人在臉書瘋狂轉貼，更有網友將其分享到《爆廢公社》上，破萬網友湧入按讚，並紛紛留言祝福，「祝福一切順利，小寶貝健康長大」、「妹妹一路平安順利，早日康復」、「加油，祝平安順利」。

(中時新聞網)