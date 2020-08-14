「青蛙王子」高凌風6年前因癌症病逝，留下小他19歲的前妻金友莊和1子2女，大兒子寶弟（葛兆恩）先前為了圓夢到大陸參加綜藝節目《說唱聽我的》，亮眼表現被網友封為「行走的初戀」。最近他接受專訪證實媽媽與機長男友交往一年多，寶弟工作的酬勞都會匯給媽媽男友，因金友莊不太懂支付寶，所以會請Uncle幫忙轉交。

寶弟多年前便繼承父親衣缽進演藝圈打拚，最近他到大陸參與《說唱聽我的》，母親金友莊將兒子的辛苦全看在眼裡，透露本來因為疫情希望兒子別亂跑，但4月時疫情趨緩，家人討論後認為這種節目機會難得，便支持他參加比賽，「他急著想幫家裡分擔家計，我跟他說不要急，雖然我也很想他趕快幫忙，但更希望他可以慢慢來，順著自己的步伐前進」。

據《聯合新聞網》報導，問到金友莊與62歲華信機長男友的感情近況，寶弟證實媽媽和男友交往一年，之後會不會走入婚姻？寶弟全看媽媽決定，只要金友莊幸福就好，他也透露近來薪水都匯給Uncle，因母親不會支付寶，才請Uncle幫忙，間接也透露對金友莊新男友的信賴。

(中時新聞網)