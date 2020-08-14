自行車族群受惠後疫情時代，騎自行車代步通勤與休閒運動將成為常態，激勵自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）第二季獲利與上半年獲利均創下同期或歷史新高紀錄！在業績題材助攻下，三雄今日開盤價量齊揚、股價平均上漲逾3%，巨大、美利達成交量均破千張。

巨大（9921）第二季單季稅後純益15.2億元，EPS高達4.06元，創下歷史新高；美利達稅後純益10.9億元，EPS3.67元，改寫同期新高、單季歷史次高紀錄。

巨大集團指出，受到近期強勁市場需求帶動，第二季稅後純益年增率達46.6%，上半年稅後純益21.5億元、年增24.9%，EPS5.74元，不僅優於去年同期的4.59元，並且創下歷史新高紀錄。

美利達第二季獲利僅次於2015年的第3季，較去年同期大幅成長92.7%；上半年稅後純益15.6億元，年增49.6%，EPS達5.24元，優於去年同期的3.5元，同時也締造歷史新高紀錄。

此外，桂盟國際受惠於歐美自行車市場需求量大增，以及鏈條廠產能利用率大幅提升，上半年EPS高達4.76元；不僅如此，第二季單季毛利率衝破五成、EPS達3元，均創下歷史新高紀錄！

(工商 )