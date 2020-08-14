美國佛羅里達州印第安敦（Indiantown）11日上午8時許，發生一起槍殺事件，一名27歲男子唐納（Donald Williams），闖入32歲受害女子瑪莉貝爾（Maribel Morales-Rosado）家中，當著6名孩童的面前開槍行兇後逃逸，但隨即便被當地特警隊逮捕。

根據《TCPalm》報導，唐納闖進瑪莉貝爾家中後，兩人發生爭執，之後便連開好幾槍將女方擊斃，而這一切都被瑪莉貝爾的4個孩子和2名外甥全程目睹；唐納犯案後騎著自行車至公車站，搭上公車往市區逃逸，但過程中因不斷要求司機行駛不需停靠的路線，引起公車司機懷疑報警。當地警長威廉（William Snyder）表示，因特警隊正巧在附近受訓，接獲報案後的40分鐘內便將兇嫌逮捕到案。

而案發當時，瑪莉貝爾10歲的女兒正在使用視訊軟體上課，鏡頭另一端的老師表示，曾聽見不明騷動，之後便看到女童雙手摀住耳朵不停顫抖，接著畫面便失去訊號一片漆黑。警方表示，瑪莉貝爾曾因家暴案件入獄服刑，近日才獲釋出獄，而當時的後害者便是唐納，初步懷疑這便是兇嫌的犯案動機，目前全案仍在調查中。

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(中時新聞網)