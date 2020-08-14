新冠肺炎疫情還未平息，許多國家第二波、甚至第三波疫情又起，但在大陸，竟然有毫無衛生常識的清潔阿姨，做出令人傻眼的脫序行為！最近網路上流出一段影片，是大陸江蘇鹽城一位大樓的清潔阿姨，竟把拿來拖地板的拖把，一把舉起來當抹布。滿是髒污、拖過地板的拖把，就這樣拿來反覆擦拭飲水機的出水口，畫面一出讓網友們看了狂作嘔，怒批這麼沒常識的清潔工，如此的清潔行為，根本在「散播病毒」。

綜合陸媒報導，在本月4日上午，江蘇鹽城當地有一棟專門為市民辦理房產交易、登記的房產交易大樓，當天在該處活動的，多是來辦理房產事宜的民眾，但在大廳角落，有人拍到一名中年清潔阿姨蹲在地上，一手握著拖把的木手柄，一手則拎著拖把滿是髒汙的灰色布，來回擦拭飲水機的出水口。

這一幕讓路過民眾看了超傻眼，沒想到大樓飲水機的出水口，竟被負責環境打掃的阿姨這樣「清潔」，有人就把清潔婦的行為拍下PO網，引發外界撻伐。

事後清潔阿姨所屬的管理公司回應，該清潔婦才到職1個月，平時表現好，不清楚她為何會這樣打掃。推測她有可能是有家庭問題壓力，才會把不愉快發洩在工作上。目前已經將此人開除，並強調，已給每位清潔工加發2塊抹布，專門用來清潔桌面、飲水機；並更換該樓層2台飲水機，希望化解外界疑慮。

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(中時新聞網)